Bleach: quando esce il manga sequel di Tite Kubo? Tutto quello che sappiamo

Bleach si concluse nel 2016, dopo ben quindici anni di onorata pubblicazione su Weekly Shonen Jump. La terza e ultima parte del manga, che per lungo tempo è rimasta in disparte, è al momento in corso con l'anime di Bleach: Thousand Year Blood War. Tuttavia, il brand promette tante altre scintille a causa di un particolare capitolo autoconclusivo.

Nel 2021, con venti candeline spente, Bleach è tornato con Breathes from Hell, un oneshot speciale che ha riportato sotto i riflettori Ichigo Kurosaki e i suoi compagni. Anni dopo la fine della battaglia con Yhwach, ormai Ichigo è cresciuto e si ritrova a collaborare con gli shinigami per un rituale, che però non va a buon fine a causa dell'irruzione della porta infernale. Il oneshot infernale di Bleach è soltanto un inizio, dato che il finale non chiude assolutamente la storia, anzi, annuncia ufficialmente l'inizio di una nuova saga alla scoperta di uno dei luoghi più misteriosi di questo universo.

Cosa sappiamo sul sequel di Bleach? Il manga per il momento non sembra prossimo a un ritorno. Al momento, Tite Kubo si sta occupando dell'anime, ma non solo: a differenza di Burn the Witch, del quale fu annunciata una nuova stagione che però lo stesso mangaka aveva ammesso non sapeva quando sarebbe stata disegnata, per la saga infernale di Bleach non ci sono notizie di nessun tipo. Va detto che Shueisha ha caricato l'edizione a colori sotto forma di volume digitale, e questo potrebbe far pensare a un ritorno di Tite Kubo ai disegni e alla sceneggiatura con nuovi sviluppi.

Tuttavia, va tenuto in considerazione che non c'è nulla di certo e che anzi, Kubo potrebbe collaborare con la produzione dell'anime di Studio Pierrot per creare questa storia direttamente in TV. Probabilmente però sarà necessario attendere Bleach: Thousand Year Blood War per saperne di più.