Bleach: quando Tite Kubo fu al centro di numerosi meme

Nel 2009, Tite Kubo si ritrovò ad essere il protagonista di numerosi meme dovuti ad alcune scelte artistiche e ad un particolare colpo di scena che egli scelse di presentare nella propria opera principale, Bleach.

Tutto iniziò con la pubblicazione del capitolo 354 del suo manga. I fan, sul sito 4Chan, iniziarono a criticare l'autore definendolo "Troll dell'anno" per la scelta di aver assegnato a Yammy, Arrancar numero 10, il numero 0 affermando che la numerazione attribuita al gruppo di nemici va da 0 a 9 invece che da 1 a 10. Alcuni commentarono questa scelta come "così brutta da essere bella".

Durante lo stesso periodo iniziarono ad apparire numerosi video su YouTube che mostravano Kubo attaccare i personaggi della propria opera con i suoi "poteri da troll". In seguito, nel 2010, apparve un immagine dal titolo "Kubo Pigro" che prendeva in giro la decisione presa dall'autore di far intraprendere a Chad ed Orihime un duro allenamento, per poi venire subito surclassati dai numerosi power-up degli shinigami.

Nello stesso anno venne persino creata una pagina nel sito Urban Dictionary intitolata "Kubo Troll" che critica pesantemente le scelte di trama adottate in Bleach. Numerosi altri fan hanno poi giudicato negativamente le scelte stilistiche, come la mancanza di background, definiti dall'autore come "una distrazione per il lettore" che con la loro presenza non riuscirebbe a "vedere il cuore dei personaggi". Ed è proprio intorno alla parola cuore che individuiamo un'altra idea molto contestata dell'autore: in un capitolo dell'opera infatti egli decise di lasciare una pagina completamente bianca con la sola scritta "il cuore".

Uno dei meme più famosi dedicati al mangaka comprende anche la presenza di Masashi Kishimoto ed Eiichiro Oda, gli autori degli altri due manga che con Bleach al tempo formavano i cosidetti "big three", i quali, impegnati in uno scontro, vengono puntualmente sconfitti da Kubo.

Vi ricordo inoltre che una nuova opera di Kubo ha ricevuto un adattamento animato: il suo nome è Burn The Witch e sembra che si svolga nello stesso mondo di Bleach, inoltre l'autore è stato recentemente mostrato in un video mentre è alle prese proprio con i gatcha di Burn The Witch.