Bleach: i quincy Sternritter dominano nella nuova locandina per la Guerra Millenaria

Manca sempre meno tempo all'arrivo sulle televisioni giapponesi e sui servizi streaming di tutto il mondo di Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 2: The Separation, il nome ufficiale di questo nuovo raggruppamento di episodi. Dopo la fine della prima fase avvenuta l'anno scorso, è tempo di lanciarsi nella sfida finale con i quincy.

Bleach: Thousand Year Blood War parte 2 sarà disponibile su Disney+ e quindi vuol dire che, a partire dall'8 luglio in poi, gli spettatori anche italiani potranno nuovamente assistere alla lotta eterna tra shinigami e quincy, dopo il primo assalto degli arcieri spirituali che ha davvero messo in crisi la Soul Society come non era mai accaduto negli scorsi secoli. Mancano sempre meno giorni e quindi il materiale promozionale viene pubblicato a profusione, come accaduto qualche giorno fa con un poster di Ichigo e Uryu.

Anche stavolta c'è un poster per Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 2: The Separation, e proprio Uryu Ishida ritorna protagonista. Anche stavolta, comunque, non è da solo: il poster di Bleach si concentra sugli Sternritter, i quincy più forti al servizio di Yhwach e che ancora una volta tenteranno di mettere a soqquadro la Soul Society per portare il loro padrone al suo obiettivo finale. In basso a destra c'è Uryu vestito di bianco, mentre poi nel resto del poster ci sono Bambietta, Gremmy, Bazz-B e Jugram, oltre ovviamente al leader di questo gruppo, Yhwach, che impera dall'alto con la sua folta chioma nera e il mantello scuro che contrastano con gli abiti e i colori dei suoi soldati.

Siete pronti per l'eterna lotta tra quincy e shinigami che approderà su Disney+?