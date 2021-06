Bleach: le ragazze della Soul Society omaggiate con un fantastico cosplay di gruppo

Bleach sta per tornare con il tanto atteso adattamento animato della Guerra Millenaria, e nonostante la sua assenza per diversi anni dal settore, l'opera più importante di Tite Kubo continua ad aver molti sostenitori. La popolarità dei personaggi principali non è mai cessata, grazie soprattutto ai numerosi tributi e omaggi fatti dalla community.

Insieme ad Ichigo Kurosaki, anche le donne della Soul Society si sono prese una lunga pausa dagli schermi, se si esclude la recente storia spin-off Burn the Witch con protagoniste Noel e Ninny, streghe che combattono draghi in una versione alternativa di Londra. Tuttavia cinque appassionate della serie hanno deciso di riportare sotto i riflettori alcuni dei personaggi femminili più importanti, realizzando uno spettacolare cosplay di gruppo.

Nel post che trovate in calce, condiviso da @ezcosplay, potete vedere delle interpretazioni più o meno fedeli di Rukia Kuchiki, Nemu Kurotsuchi, Retsu Unohana, Orihime Inoue e Rangiku Matsumoto. Rappresentate tutte con la tradizionale divisa scolastica giapponese, con il distintivo fiocco rosso, le fan sono riuscite ad omaggiare adeguatamente i rispettivi personaggi. Cosa ne pensate di questo speciale tributo alla serie? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo che la seconda stagione di Bleach è disponibile su Prime Video, e vi lasciamo ad un'accesa discussione della community sul rango di villain di Aizen.