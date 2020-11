Bleach: Rangiku Matsumoto esplosiva nel cosplay della bella HaneAme

Il mondo degli shinigami di Bleach è popolato da tanti soggetti. Tantissimi di questi, specie sul fronte dei protagonisti, torneranno con l'anime della Guerra Millenaria di Bleach, ultimo arco del manga e che finalmente riceverà la propria trasposizione. In attesa di rivedere su schermo questi combattenti, rifacciamoci gli occhi con un cosplay.

La cosplayer HaneAme è tra le più famose del settore, giostrandosi tra il mondo di anime e manga e quello dei videogiochi. La sua bellezza asiatica ha già incantato nel cosplay di Azur Lane con una St. Louis provocante ma anche con una bellissima Anti Gwenom dal mondo di Spider-Man. In queste ore però HaneAme si è dilettata su un personaggio del mondo di Bleach e infatti sul suo account Instagram sono comparse alcune foto con il cosplay di Rangiku Matsumoto.

Il vice capitano è sempre stato famoso per il suo seno estremamente prosperoso, messo bene in risalto dall'autore grazie ad abiti molto scollati indossata dalla donna. E HaneAme la riproduce fin nei minimi dettagli. Ovviamente il cosplay non si basa solo sul fisico: nelle foto in basso possiamo vedere come la divisa degli shinigami sia quella apparsa nell'anime e nel manga di Bleach, e non mancano gli accessori come la catenina che scende sul petto e altri piccoli dettagli come il neo vicino al labbro inferiore. In poche ore, HaneAme ha ottenuto oltre 50.000 likes su Instagram con queste foto, confermando la popolarità sua e del personaggio di Bleach che ha interpretato.