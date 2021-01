Bleach: Rangiku Matsumoto esplosiva nella fan art di Masashi Kudo

Nel corso della sua lunga trasmissione nei palinsesti televisivi nipponici, tanti animatori e character designer hanno messo mano su Bleach, l'adattamento dell'omonimo manga di Tite Kubo e che passò sotto la produzione di Studio Pierrot. Uno di questi membri dello staff era Masashi Kudo, che si è confermato ormai essere un fan sfegatato.

Anche a distanza di anni, l'animatore e character designer continua a scrivere lettere d'amore verso il brand di Bleach sotto forma di fan art. Il suo account Twitter infatti ormai è famoso per ospitare diverse illustrazioni a tema, con una delle più recenti mostrate che è quella di Ichigo Kurosaki con la sua Zangetsu.

In questi giorni, Masashi Kudo è tornato con una nuova illustrazione che si concentra però sulla bella e formosa Rangiku Matsumoto, shinigami e vice capitano della decima divisione. La foto è visibile in basso e naturalmente mette in risalto le forme del vice capitano, raffigurata adeguatamente concentrandosi però anche su dettagli minori come la catenina, con cui realizza anche un po' di fan service.

Masashi Kudo avrà sicuramente lavorato con piacere su quest'immagine così come ai fan di Bleach farà molto piacere vederla. Chissà se l'animatore avrà modo di toccare nuovamente il personaggio con il nuovo anime di Bleach.