Bleach: Rangiku Matsumoto diventa reale con l'AI, ecco come sarebbe la bella shinigami

Anche i personaggi degli anime riescono a diventare reali. Ovviamente l'operato principalmente avviene grazie ai cosplay, mezzo che da anni è preferito per portare in vita i personaggi di ONE PIECE, Naruto, Bleach, Dragon Ball e altri. Tuttavia, la tecnologia si è evoluta. Ebbene, sembra essere arrivato il momento delle AI.

Sicuramente ci sono tante persone che amano personaggi come Rangiku Matsumoto, la shinigami di Bleach. Non è un caso se ci sono tanti cosplay di Rangiku in rete, sia in versione shinigami che, talvolta, in altre versioni, alcune volte con la spada sfoderata e lo shikai attivo e altre volte no. Con le AI che hanno preso piede, in particolar modo quelle grafiche, c'è sempre più una schiera di persone che prova a manipolare le immagini e a realizzare i personaggi da zero nel tentativo di renderli reali.

La pagina MySmartArts continua a sfornare personaggi su personaggi, con immagini di vario genere che tentano di raffigurare, con qualche variazione, le figure più famose di anime e manga. E non poteva non succedere anche alla shinigami citata poco sopra. Queste fan art raffigurano Rangiku Matsumoto reale secondo una AI. La shinigami di Bleach mantiene sempre lo stesso fisico e gli stessi capelli arancioni e lunghi, ma cambia leggermente abito, con la tunica degli shinigami che talvolta è completamente nera, altre volte ha delle bande bianche sull'orlo. E voi quale versione preferite di più tra quelle generate nel post in basso?

E, tra quelle presentate di recente, c'è anche Nami realizzata con AI.