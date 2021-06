Bleach: il rango di villain di Aizen al centro di un'accesa discussione della community

Questa divergenza di opinioni si può notare anche dalla manciata di post che abbiamo riportato in calce, dove se da una parte @DedboiiKez afferma con fermezza che Aizen riuscirebbe tranquillamente a rivaleggiare con Goku e vincere , altri hanno sottolineato come l'esito dello scontro dipenda da diverse condizioni e situazioni. La maggior parte dei commenti riguarda però la forza di Aizen, e la sua reputazione come uno dei migliori antagonisti mai scritti nella storia dei manga, per la sua capacità strategica e il talento nel sorprendere gli avversari . Voi da che parte state? Pensate anche voi che lo Shinigami possa vincere contro Goku? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

In poco tempo infatti gli hashtag riguardanti Bleach e Aizen sono improvvisamente diventati virali negli Stati Uniti, grazie al dibattito incentrato su quale antagonista degli anime potrebbe essere capace di sconfiggere Goku , protagonista di Dragon Ball e personaggio iconico del settore da ormai più di trent'anni. Le risposte sono state molteplici, e come era prevedibile non tutti gli appassionati sono stati d'accordo nell'affermare che Aizen sarebbe facilmente riuscito a stendere il Saiyan , affermandosi così come uno dei migliori antagonisti del mondo del fumetto giapponese.

