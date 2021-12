Bleach, la reazione di Tite Kubo al trailer per il ritorno dell'anime

Per il 20° anniversario della serie manga originale di Tite Kubo, è stato annunciato che Bleach sarebbe tornato per un nuovo anime per adattare finalmente l'arco narrativo finale del manga che non ha mai avuto il suo pieno riconoscimento.

Con la serie originale dell'adattamento anime che si è conclusa prima che l'arco narrativo della Guerra Millenaria potesse arrivare nell'anime, lo scorcio del grande ritorno della serie l'anno prossimo non è solo eccitante per i fan, ma anche per chi sta dietro la serie.

È stata una dura attesa per i fan, ma ancora più dura per il creatore della serie Tite Kubo. Bleach: Thousand-Year Blood War ha debuttato con il primo trailer completo per il suo grande ritorno con l'anime durante la Jump Festa 2022, e Kubo ha condiviso un messaggio speciale durante l'evento che ha rivelato che anche lui è entusiasta del ritorno dell'anime:

"Sono contento che sia animato! E il teaser ufficiale, bei disegni e remix delle canzoni! Il montaggio è fantastico! Sono stato coinvolto nell'anime fin dall'inizio come autore, impegnandomi per ogni tipo di problematica, ma come spettatore, spero in qualcosa di buono. Vi prego di attendere con ansia la trasmissione!"

Bleach: Thousand Year Blood War è attualmente programmato per l'uscita nell'ottobre del prossimo anno come parte della stagione autunnale anime 2022, e Viz Media ha ottenuto la licenza della serie per un lancio internazionale fuori dal Giappone quando i nuovi episodi debutteranno

"È stata tutta una coincidenza o era inevitabile? Ichigo Kurosaki ha acquisito i poteri di un Soul Reaper attraverso un incontro casuale. In qualità di Substitute Soul Reaper, Ichigo è rimasto intrappolato nel tumulto della Soul Society, un luogo dove si riuniscono le anime defunte. Ma con l'aiuto dei suoi amici, Ichigo supera ogni sfida per diventare ancora più forte.

"Quando nuovi Soul Reaper e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, Ichigo si butta di nuovo sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare chi ne ha bisogno. Nel frattempo, la Soul Society osserva un improvviso aumento del numero di Hollows che vengono distrutti nel Mondo dei Vivi. Ricevono anche diverse segnalazioni di abitanti del distretto di Rukon che sono scomparsi. Infine, il Seireitei, sede dei Soul Reaper, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich.

"Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Soul Reaper con il seguente messaggio: 'Tra cinque giorni da oggi, la Soul Society sarà annientata dal Wandenreich'. La storia e la verità tenuta nascosta dai Soul Reaper per mille lunghi anni viene finalmente portata alla luce. Tutte le cose devono giungere a una fine, così la battaglia finale di Ichigo Kurosaki ha inizio!"

