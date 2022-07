Bleach: il regista è entusiasta dei nuovi avversari, le sue parole

È stata conclusa da tempo la saga del cattivo Sosuke Aizen, uno dei più carismatici di Bleach. Poco dopo di lui, l'anime si è fermato per tanto tempo, ma ora sta per tornare con una nuova saga.

A ottobre debutterà Bleach: Thousand Year Blood War, l'anime che concluderà le gesta di Ichigo Kurosaki dopo dieci anni di attesa. Nell'anime è coinvolto Tite Kubo, ma ovviamente non manca il classico staff a occuparsi del resto. Due di queste persone hanno rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto.

Il produttore Yoshihiro Tominaga e il regista Tomohisa Taguchi hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Viz Media, l'azienda controllata da Shueisha che si occupa di portare i manga della casa editrice negli USA. Riguardo al prossimo anime, si sono soffermati in particolare sugli Sternritter, il gruppo di nemici che dovranno sconfiggere gli shinigami nell'anime di Bleach: Thousand Year Blood War. "È un qualcosa che attendiamo. Quando i capitani degli shinigami affrontano gli Sternritter si assiste a una battaglia tra i più forti."

Queste le parole del produttore Tominaga, mentre il regista Taguchi ha detto che "La guerra millenaria introdurrà molti nuovi personaggi. Nel manga, la storia è narrata attraverso immagini ferme in bianco e nero. Ma l'anime ha il suono, i colori, le voci. Quindi non vedo l'ora di osservare come l'anime porterà questi personaggi in vita. Anche quando sto riducendo gli storyboard penso 'Come faccio a rendere questi personaggi ancora più fantastici nell'anime?' È un processo e mi sto divertendo tanto."