Bleach, il regista e il producer parlano della nuova stagione in un'intervista: i dettagli

Mancano sempre meno al debutto della nuova stagione di Bleach, la stessa che finalmente andrà ad adattare l'ultimo arco narrativo del manga che i fan aspettavano da tempo di vedere sul piccolo schermo. Ma cosa possiamo aspettarci da questo seguito? Il regista e il producer dell'anime hanno provato a rispondere in un'intervista.

Attualmente Studio Pierrot sta lavorando ad 'Everyting But the Rain', tratto dal volume 60 del manga e incentrato sulla madre di Ichigo. Questa è una delle prime informazioni tratte dall'intervista concessa al team di Viz dal regista Tomohisa Taguchi e dal produttore Yoshihiro Tominaga. Nella clip della durata di circa 7 minuti, allegata integralmente in calce alla notizia con sottotitoli in inglese, il duo ha fornito interessanti dettagli sul sequel che riassumiamo quanto segue:

la parte incentrata sulla madre di Ichigo sarà 'molto forte', suggeriscono dunque di aspettare con ansia questo momento;

il comparto tecnico è stato valorizzato grazie alle animazioni, alla componente artistica e soprattutto a quella del sonoro a cui Shiro Sagisu (Neon Genesis Evangelion) ha prestato particolare cura;

Sappiamo inoltre che Tite Kubo ha confermato, sempre a Viz, che l'anime non solo non sarà censurato ma che ha spinto affinché la produzione aggiungesse nuove scene e combattimenti inediti. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per il debutto della Saga della Guerra Millenaria sul piccolo schermo. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.