Bleach: Renji Abarai è fiero in questa splendida figure da oltre 150 euro

Il luogotenente della Sesta Divisione del Gotei 13 è pronto a proteggere la sua amata Rukia Kuchiki in questa nuova statua da collezione di Bleach realizzata da Diamond Studio. Ammiriamo Renji Abarai e la sua incrollabile determinazione.

Al prezzo di 165 euro, escluse le spese di spedizione, i fan di Bleach possono aggiungere alla loro collezione questa nuova statua targata Diamond Studio. Realizzata in PVC, la figure vede Renji Abarai svettare fiero con la sua temibile spada in spalla. Nelle immagini condivise su Twitter da Mundo Kame è possibile notare gli incredibili dettagli dell'opera, dalle incisioni presenti sulla targhetta del braccio sinistro, alle pieghe dell'abito, fino ai capelli rossi legati dalla bandana giallo-nera.

Stando a quanto suggerito dalle immagini, al momento dell'acquisto è possibile selezionare una base personalizzata. Nei due esempi è possibile osservare una base piuttosto classica su cui è inciso il nome del protagonista e un'altra in cui Renji svetta su una piattaforma rocciosa ghiacciata. Le dimensioni della statua da collezione corrispondono a 35 cm di altezza, 20,5 cm di larghezza e 20,6 cm di profondità. La figure è già disponibile al preordine, ma la data di uscita è prevista per giugno 2021. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe acquistarla? Mettiamola a confronto con questa splendida figure di Bleach da 370 euro di Yoruichi. Per festeggiare i 20 anni della serie è stata annunciata una mostra su Bleach.