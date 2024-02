Bleach, Renji Abarai è al livello di un capitano del Gotei 13?

I fan di Bleach sono rapiti dalla miriade di personaggi che popolano il mondo della serie. La gerarchia ben definita, che classifica i combattenti dell'opera in base al loro potere, aggiunge ulteriore fascino all'universo narrativo.

Al centro dell'attenzione si trova Renji Abarai, tenente della sesta divisione del Gotei 13 sotto la guida del capitano Kenpachi Zaraki. Con l'avvicinarsi dell'epilogo dell'anime, un quesito sta tormentando i fan: il Bankai di Renji lo rende uno Shinigami forte quanto uno dei tredici Capitani?

La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni. Inizialmente, Renji possedeva un Bankai, Hihio Zabimaru, che non rispecchiava la sua vera forza. Durante la Thousand-Year Blood War in Bleach, Ichibei Hyōsube insegna a Renji il vero nome del Bankai di Zabimaru: Sōō Zabimaru, con il quale il guerriero riesce ad utilizzare tutta la sua potenza. Qui trovate il trailer di Bleach: Thousend-Year Blood War 3, in uscita nel 2024.

Le abilità di Sōō Zabimaru sono formidabili. Hihio, una tecnica offensiva e difensiva, fa in modo che la pelliccia che copre la spalla sinistra del babbuino sia arricchita da una mano scheletrica che può essere allungata verso il nemico. Con Orochio, invece, Renji riesce a far diventare la lama della spada simile allo Shikai. Anche se, tra le tecniche più devastanti dello shinigami spicca Zaga Teppo, una tecnica capace di provocare una fortissima esplosione che assume la forma del serpente a fauci spalancate.

Indubbiamente, il Bankai di Renji lo pone al livello di un Capitano in termini di forza combattiva. Tuttavia, la sua promozione non è automatica. Innanzitutto, Renji non aspira al ruolo di Capitano, trovandosi a suo agio come tenente. Inoltre, la posizione richiede capacità che vanno oltre la forza bruta. Renji, con il suo carattere poco incline alle relazioni sociali, potrebbe incontrare difficoltà nel gestire le responsabilità di un Capitano.