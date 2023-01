Bleach: Renji si mostra in questo fedele cosplay a cura di harold

Il ritorno dell'anime di Bleach con la nuova stagione ha richiamato tutti i vecchi e i nuovi appassionati della saga per accompagnare Ichigo e i suoi amici nell'adattamento televisivo dell'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo. Con il nostro eroe, sono tornati anche gli shinigami della Soul Society.

Tra i personaggi più apprezzati del franchise c'è sicuramente Renji Abarai, idolo molto caro anche all'animatore Masashi Kudo, uno shinigami forte e coraggioso che è molto cresciuto e migliorato durante il corso degli eventi. Ma a tal proposito, avete dato un'occhiata a questa epica figure di Diamond Studio?



Ad ogni modo, nelle scorse ore ha fatto parlare di sé l'ultimo cosplay di Harold, un noto artista che ha voluto omaggiare proprio Renji attraverso un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia nella serie di scatti diffusi dal fotografo TAPI. Il suo lavoro è stato molto apprezzato sul web, merito soprattutto delle foto realizzate da un volto che si sta facendo conoscere sempre di più nel mondo dei cosplay.



E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Renji, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver analizzato con noi questo retroscena legato alla figura di Ichigo.