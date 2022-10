Bleach: il riassunto della saga degli Arrancar, shinigami contro hollow

Chiusa la saga della Soul Society, Ichigo e gli altri protagonisti sono riusciti a salvare Rukia Kuchiki. Pur dovendosi separare da lei, è stato tutto gestito nel migliore dei modi possibili, considerato il tradimento del capitano Aizen. Ma è nella saga successiva che inizia la vera guerra: ecco il riassunto della saga degli Arrancar di Bleach.

Tornati a Karakura con successo, Ichigo e gli altri riprendono una vita tranquilla, almeno in superficie. In realtà, il protagonista deve migliorarsi e imparare a controllare i propri poteri, specie quelli hollow. Ad aiutarlo ci sarà Shinji Hirako, uno dei Vizard, shinigami che possono utilizzare i poteri da hollow per diventare più forti. Quasi in contemporanea, c'è la prima invasione degli Arrancar in Bleach: l'arrivo di Ulquiorra e Yammi a Karakura scatena il caos, ma questo approdo è molto breve.

Ichigo continua ad allenarsi mentre Sosuke Aizen sta mettendo a punto i propri piani nell'Hueco Mundo. Tutta questa fase di apparente calma è soltanto un preludio alla seconda invasione degli Arrancar, che stavolta trovano di fronte la fiera opposizione di alcuni shinigami. Dopo tante battaglie e scontri che vedono impegnati Ikkaku Madarame, Hitsugaya, Rangiku e soprattutto Ichigo Kurosaki contro Grimmjow Jaegerjacques, si scopre che l'obiettivo dell'ex capitano Aizen era in realtà di rapire Inoue Orihime, che seguirà Ulquiorra nell'Hueco Mundo.

Scoperto questo, i protagonisti umani si preparano al salvataggio della ragazza con un'invasione dell'Hueco Mundo. La saga degli Arrancar di Bleach termina con il capitolo 241 del manga e con l'episodio 141 dell'anime.