Bleach: il riassunto della saga dei Fullbringer, l'ultima prima della Guerra Millenaria

L'inizio di Bleach portò il suo protagonista nel mondo degli shinigami, questi esseri che governano l'equilibrio tra l'aldilà e il mondo reale. Ichigo è stato strettamente legato a questo mondo spirituale per tutta la durata dell'opera, eppure c'è stato un frangente che l'ha obbligato a venirne estromesso.

Alla fine della saga della Falsa Karakura, Ichigo perde tutti i suoi poteri da shinigami. Il ragazzo comincia così, dopo tanto tempo, una nuova vita completamente normale e avulsa dalle battaglie. Inizia così la saga dei Fullbringer, chiamata anche "saga del sostituto shinigami scomparso" durata sei volumi, suddivisi in 56 capitoli (dal 424 al 479), oppure 24 episodi nell'anime.

Ichigo inizia una nuova vita, ma viene contattato da un certo Kugo Ginjo, un uomo che lo invita nell'organizzazione Xcution. Questo gruppo è composto da diverse persone che possono entrare a contatto con gli spiriti e soprattutto manifestare dei poteri grazie al reiryaku degli hollow, imprigionato in oggetti fisici. Si viene così a conoscenza del potere Fullbring, di cui anche Sado è in possesso.

Il ragazzo inizia ad allenarsi con queste persone per poter riottenere almeno in parte i propri poteri, o comunque capacità completamente nuove. Eppure sembra che ci sia qualcos'altro in movimento, anche a causa del misterioso Tsukishima, un altro fullbringer. Ginjo continua ad aiutare Ichigo a ottenere dei nuovi poteri, ma il caos si scatena quando entrano gli shinigami in scena. Poco a poco partono i vari scontri tra i fullbringer e gli shinigami, quando si viene a sapere la verità: Tsukishima è in grado di manipolare il passato altrui e di inserire ricordi fittizi, mentre Ginjo è il vero capo dell'organizzazione e ha lo scopo di rubare il fullbring di Ichigo.

Ginjo rivela tutta la situazione a Ichigo, sul modo in cui si sono comportati gli shinigami, ma nonostante tutto il protagonista di Bleach riesce a riottenere i suoi poteri da dio della morte e sconfigge il nemico, non mostrandosi ostile a Ukitake. Per questo i capitani tornano nel Gotei 13 con il protagonista che ha riottenuto la sua vecchia vita.

Così si conclude una delle saghe più bistrattate di sempre di Bleach. In attesa che l'anime si completi, ecco un riassunto della saga della Guerra Millenaria.