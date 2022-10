Bleach: il riassunto della saga dell'Hueco Mundo, la più importante del manga

Il tradimento di Aizen ha concluso la saga della Soul Society e ha lasciato spazio alla seconda grande fase di Bleach. Gli Hollow sono tornati ma in una versione potenziata, gli Arrancar. Questi sono stati i nemici delle successive saghe del manga e dell'anime.

Dopo la saga degli Arrancar, è il turno di vedere il riassunto della saga dell'Hueco Mundo, con Ichigo Kurosaki e gli altri ragazzi in soccorso di Inoue Orihime, rapita da Sosuke Aizen. Questa saga è, come dice il nome, completamente ambientata nel regno degli hollow, desolato e perennemente notturno. Ichigo e gli altri subito incontrano i primi nemici, gli ex Espada e le varie divisioni. Scontri su scontri che portano i protagonisti di Bleach sempre più vicini al palazzo di Aizen, sfruttando anche gli aiuti imprevisti di personaggi come Nel.

Arrivano però anche gli Espada, i guerrieri più forti della fazione hollow. Gli umani sembrano non in grado di farcela oltre Ichigo, ma in loro aiuto arrivano i rinforzi dalla Soul Society. Alcuni dei capitani del Gotei 13 sono stati infatti inviati qui, per supportare l'invasione di Ichigo e compagni. Arrivano così scontri di altissimo livello, tra i più famosi di Bleach, con Zaraki Kenpachi, Byakuya Kuchiki e Mayuri Kurotsuchi in primo piano.

Ma tutto ciò favoreggia Aizen che aveva già pensato a un arrivo degli shinigami, ora intrappolati nell'Hueco Mundo. In questo modo, con le sue forze più potenti, può invadere Karakura. Ma anche lì ci sono gli shinigami ad aspettarlo, e non solo.