Bleach: il riassunto della saga del passato, il segreto della storia della Soul Society

La saga della Soul Society ha dato il là a una grande guerra tra gli shinigami e gli arrancar, guidati dal traditore Sosuke Aizen che sta mirando molto più in alto, al Re degli Spiriti. In Bleach la guerra inizia con la saga degli arrancar e la saga dell'Hueco Mundo, ma c'è poi uno stop rappresentato da un piccolo e breve arco narrativo.

Dal capitolo -108 al -97, rappresentato nell'anime da 7 episodi dal 206 al 212, si tiene la Saga del Passato di Bleach, soprannominata anche "Turn back the pendulum", fai tornare indietro l'orologio. Ma cosa succede in questa fase breve ma intensa e soprattutto importante?

Si ritorna a molti secoli prima dell'inizio della storia principale di Bleach, quando Hirako e gli altri Vizard erano ancora membri molto stimati della Soul Society, essendo capitani, vice capitani o comunque personaggi molto di rilievo del Gotei 13. A quei tempi, c'erano personaggi come i giovani Sosuke Aizen, Gin Ichimaru e Mayuri Kurotsuchi come leve nelle varie divisioni, mentre Kisuke Uraraka era sempre intento a cimentarsi in nuovi esperimenti.

Tutto cambia quando Aizen inizia il suo complotto, riuscendo ad attuare l'hollowificazione di alcuni shinigami: Hirako Shinji, Hiyori Sarugaki, Mashiro Kuna, Hachigen Ushoda, Kensei Muguruma, Love Aikawa, Rojuro Otoribashi e Lisa Yadomaru. Ciò portò alla loro fuga dalla Soul Society, oltre che all'esilio di Kisuke Urahara e di Yoruichi Shihouhin, anche loro fuggiti nel mondo umano. È qui che il piano di Aizen si mise quindi definitivamente in moto, sconvolgendo la Soul Society.

