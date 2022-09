Bleach: il riassunto della saga del Sostituto Shinigami, la prima del manga

Bleach è uno dei manga più famosi di sempre. L'esordio nel 2001 su Weekly Shonen Jump segnò il ritorno di Tite Kubo sulla rivista, dopo l'insuccesso Zombie Powder. Ripercorriamo la storia in vista dell'arrivo dell'anime sulla Thousand Year Blood War facendo un riassunto della saga del Sostituto Shinigami, il primo arco narrativo della serie.

Bleach parte con un capitolo 1 intitolato "Death & Strawberry", la morte e la fragole. Il giovane Ichigo è un liceale capace di vedere gli spiriti dei fantasmi, caratteristica unica. Vive le sue giornate in modo schivo ma aiutando questi spiriti, finché uno di essi non arriva nella sua casa, convinto di non essere visto. Lo spirito è in realtà uno shinigami, un dio della morte di nome Rukia Kuchiki. La ragazza è alla ricerca di un hollow, uno spirito diventato malvagio e che va sconfitto assolutamente.

Tuttavia Rukia viene presa in contropiede dall'hollow e così cede i suoi poteri a Ichigo, che si trasforma in uno shinigami. Il primo capitolo di Bleach fa nascere così un nuovo guerriero che, durante questa prima saga, andrà alla ricerca di vari hollow da sconfiggere. Durante questo arco composto da tanti capitoli autoconclusivi farà la conoscenza di futuri alleati come Sado "Chad" Yasutora, Inoue Orihime e il quincy Uryu Ishida. Tutto cambia quando due shinigami arrivano a Karakura.

Byakuya Kuchiki e Renji Abarai sono sulle tracce di Rukia e hanno l'ordine di riportarla nella Soul Society. Poco può fare Ichigo per fermarli, dato che viene brutalmente sconfitto. Kisuke Urahara, un misterioso negoziante di oggetti legati alle anime, lo salva e lo addestra, portandolo sull'orlo della morte e della trasformazione in hollow. L'addestramento però è un successo e, sotto il comando di Yoruichi, Ichigo e gli altri coprotagonisti di Bleach si preparano per l'invasione della Soul Society.

La prima saga di Bleach è raccontata nei capitoli dall'1 al 70 e dagli episodi dall'1 al 20 dell'anime. Sapete perché Bleach si chiama così?