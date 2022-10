Bleach, il riassunto della saga della Soul Society: l'infiltrazione

L'inizio di Bleach vide la trasformazione di Ichigo Kurosaki in uno shinigami. Grazie ai poteri di Rukia Kuchiki, il ragazzo dai capelli arancioni divenne un dio della morte, capace di distruggere gli spiriti e gli hollow. La prima saga del manga e dell'anime - disponibile in italiano su Amazon Prime Video - fu una scoperta continua.

La conclusione della Saga del Sostituto Shinigami di Bleach portò a un power up di Ichigo e ai preparativi per l'incursione nella Soul Society. La seconda saga dell'opera di Tite Kubo è proprio "Soul Society: l'infiltrazione", e costituisce la prima parte dell'avventura dei protagonisti nell'altro mondo. Vediamo il riassunto della seconda saga di Bleach.

Ichigo, Chad, Orihime, Uryu e la guida Yoruichi arrivano nella Soul Society, ma il Seireitei è sbarrato dalle porte e dai guardiani, oltre che dalla presenza dei capitani. Il gruppo di intrusi deve quindi trovare un metodo alternativo, costituito dal cannone degli Shiba. Grazie a questa conoscenza, anche Ganju si unisce al gruppo, anche se gli effetti del lancio col cannone portano a una divisione dei protagonisti in varie aree della cittadella spirituale.

L'intrusione però non passa inosservata e così i capitani e le varie divisioni iniziano a muoversi. Ichigo e Ganju affrontano Renji Abarai, che viene sconfitto. Intanto, Sosuke Aizen viene trovato orribilmente massacrato, e alcuni sospetti iniziano a ricadere su certi shinigami, causando problemi interni. Le battaglie per i protagonisti non finiscono dato che Ichigo deve affrontare il temibile Zaraki Kenpachi, in uno scontro che vede tutti e due i contendenti finire quasi in fin di vita. Il protagonista viene però salvato da Yoruichi.

Ganju riesce a raggiungere la prigione di Rukia, dove scopre che è lei l'assassina di suo fratello, scatenando un flashback. Nei paraggi arriva però Byakuya Kuchiki che sconfigge Ganju e poi Ichigo, che giunge sul posto. La battaglia è breve ma Ichigo non ha speranze, finché Yoruichi non arriva a salvarlo, concludendo lo scontro e l'arco narrativo di Bleach.

La saga dell'invasione della Soul Society di Bleach dura 49 capitoli (dal 71 al 117) nel manga, 21 episodi nell'anime (dal 21 al 41).