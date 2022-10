Bleach, il riassunto della saga della Soul Society: il salvataggio e il tradimento

Ci sono dei momenti che, una volta raggiunti, aiutano a rendere un manga famoso. A volte basta poco per decollare, come una saga che prende il piglio giusto, e per Bleach quella saga è stata la Soul Society nella sua seconda parte. La suddivisione ufficiale infatti prevede due metà per questo lungo arco narrativo.

Dopo il riassunto della saga della Soul Society: l'infiltrazione, è giunto il momento di ripercorrere Bleach con il riassunto della saga della Soul Society: il salvataggio. Va dal capitolo 118 al 183, o dagli episodi 42 al 63 e riprende lì dove si era interrotto il precedente, ovvero dalla fuga di Ichigo e Yoruichi da Byakuya. Yoruichi decide di allenare Ichigo per fargli ottenere il Bankai con un addestramento difficile ed estenuante. La data di esecuzione di Rukia viene modificata mentre Uryu e Orihime incontrano il capitano Mayuri Kurotsuchi, con il quale scoppia una battaglia, vinta dai protagonisti.

Gli shinigami invece sono nel caos, con diversi scontri tra le varie divisioni. C'è Toshiro Hitsugaya che accusa Gin Ichimaru della morte di Aizen, mentre Zaraki salva gli alleati di Ichigo ma viene poi fermato da Komamura e Tosen, con quest'ultimo che viene sconfitto nonostante l'uso del bankai. Renji prova a salvare Rukia, ma viene fermato da Byakuya. Inizia l'esecuzione, ma tutto viene fermato dal ritorno di Ichigo. Ad affrontare il protagonista c'è proprio Byakuya e i due iniziano uno scontro feroce dove entrambi usano il bankai. Nel momento peggiore, avviene la traformazione di Ichigo che si lascia possedere dal suo hollow interiore, mettendo in crisi il capitano.

Kyoraku e Ukitake vanno via dall'area dell'esecuzione mentre il comandante Yamamoto incenerisce tutto, affrontando i suoi due allievi. Anche Yoruichi entra in battaglia affrontando la sua ex allieva Soi Fon. Ma tutto assume un risvolto inquietante quando Hitsugaya scopre l'omicidio dei 46, ed è allora che Aizen si rivela. L'ex capitano raccoglie i suoi due alleati, Tosen e Ichimaru, ed estrae l'hogyoku dal corpo di Rukia, confermando di essere il vero nemico di Bleach.

La saga della Soul Society di Bleach si conclude con la fuga di Aizen, supportato da alcuni menos grande, mentre Ichigo e gli altri tornano nel mondo umano. È stato grazie a questa saga che Bleach ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.