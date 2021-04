Bleach, ricordiamo Zangetsu e le sue abilità: la zanpakuto del protagonista Ichigo

La storia di Ichigo Kurosaki sta per tornare e in ben due modalità. Gli spettatori italiani potranno godersi le avventure del ragazzo divenuto shinigami per caso con il doppiaggio in arrivo su Amazon Prime Video e prodotto da Dynit, mentre i fan di tutto il mondo si potranno godere il sequel del primo anime di Bleach.

È quindi il momento giusto per rivedere alcune delle caratteristiche più importanti di Bleach, e partiamo dal protagonista Ichigo Kurosaki e dalla sua zanpakuto. Inizialmente, la spada del novello dio della morte era una lama enorme e senza nome che simboleggiava l'enorme energia spirituale di Ichigo. Dopo lo scontro con Rukia Kuchiki e la distruzione della prima spada, Ichigo si trovò ad allenarsi con Kisuke Urahara dove sbloccò la sua prima vera zanpakuto. Anche stavolta Ichigo sfoderò una lama enorme e in perenne stato di shikai, ma Zangetsu (斬月, Luna Tagliente) era molto simile a una mannaia. La sua abilità principale è il Getsuga Tensho che le consente di sprigionare un'onda tagliente di energia spirituale condensata.

Successivamente, nella Soul Society, Ichigo inizia ad allenarsi per ottenere il bankai, un'evoluzione dello shikai. Durante l'esecuzione di Rukia Kuchiki, Ichigo irruppe e affrontò Byakuya Kuchiki e proprio contro il capitano di una delle divisioni del Gotei 13 sfoderò la nuova capacità. Tensa Zangetsu (天鎖斬月 Luna Tagliente della Catena Divina) si presenta come una katana molto normale, nera, snella e dalla lama affilata. In questa forma, Ichigo può usare ancora il Getsuga Tensho e contemporaneamente migliora le sue capacità fisiche, in particolar modo la velocità. Dopo un ulteriore allenamento col padre avvenuto quasi al termine della saga di Aizen, Ichigo riesce a utilizzare anche la tecnica Saigo no Getsuga Tensho trasformandosi egli stesso in Getsuga e ottenendo una forza senza pari.

Abbiamo ripercorso anche la storia della Guerra Millenaria di Bleach in vista dell'anime.