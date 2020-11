Bleach: ripercorriamo la tragica storia dell'Hollow Grimmjow Jaegerjaques

Tra i numerosi elementi presentati da Tite Kubo nella serie Bleach vi sono i malvagi Hollow, degli spiriti erranti che si nutrono delle anime umane, destinati ad un'esistenza misera e pressoché vuota. Tuttavia Ichigo e compagni entreranno in contatto con una particolare forma degli Hollow, gli Arrancar, Hollow più potenti del normale.

Queste creature, che danno anche il nome ad uno degli archi narrativi della serie, hanno rimosso parte delle loro maschere da Hollow, e tra la grande quantità di Arrancar i più potenti sono sotto il comando di Sosuke Aizen.

Conosciuti con il nome di Espada, questi 10 combattenti dalle abilità impressionanti rappresentano non solo la migliore unità a disposizione di Aizen, ma anche gli Arrancar più potenti dell'intero Hueco Mundo. Tra questi c'è Grimmjow Jaegerjaques, un personaggio caratterizzato da un passato emblematico, che abbiamo deciso di ripercorrere.

Non si sa praticamente nulla riguardo la sua vita da umano, ma al momento della sua morte divenne un normale Hollow. Insieme ad altri Hollow cannibali formò un Gillian, chiamato anche Menos Grande, ma vista la sua forte personalità, riuscì a sovrastare gli altri e prendere il controllo dell'essere. Continuando a nutrirsi di altri Hollow, raggiunse successivamente la classe Adjuchas. Viaggiando nel deserto dell'Hollow World si imbatté in un gruppo di Gillian, che sconfisse facilmente. Impressionati dalla potenza di Grimmjow, i Gillian gli presentarono il loro piano per diventare Vasto Lorde, lo stadio evolutivo finale dei Menos, per poi creare il loro regno, e per questo avevano bisogno di un potente leader.

Grimmjow accettò la richiesta e divenne il capo di quel gruppo, che venne trovato poco dopo da Sosuke Aizen. Grazie a questo fortuito incontro tutti divennero degli Arrancar, e Grimmjow accettò di far parte del piano di Aizen per avere il potere necessario per diventare un re. Ottenuto un potere così elevato, Grimmjow decise di cercare uno Shinigami alla sua altezza, con cui confrontarsi. Tramite una Garganta raggiunge quindi Ichigo Kurosaki, protagonista della serie, con cui si stabilisce da subito una profonda rivalità.

Successivamente Grimmjow cercherà di intercettare Ichigo mentre quest'ultimo e i suoi compagni stanno assaltando Las Noches, la fortezza di Aizen, per recuperare Orihime. Nonostante riesca ad affrontare nuovamente Ichigo, Grimmjow viene sconfitto, vedendo per sempre infranto il suo sogno di diventare Re. Questo sottolinea ancora una volta come la vita di un Hollow sia caratterizzata da dolore, paura, disperazione e false speranze.

Nell'arco della Guerra Millenaria Grimmjow vaga alla ricerca di qualcosa che possa donare significato alla sua vita, e per non permettere che il suo rivale numero 1 venga ucciso da qualcun altro, si schiera addirittura al fianco dello stesso Ichigo per respingere l'unità Sternritter.