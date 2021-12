Bleach: il ritorno di Ichigo nel primo trailer della nuova stagione dell'anime

Si è fatto attendere più del dovuto, ma finalmente Studio Pierrot ha mostrato al pubblico il primo trailer promozionale di Bleach. Ichigo e i suoi amici stanno per tornare sul piccolo schermo con l'ultimo arco narrativo che adatterà gli eventi della Saga della Guerra Millenaria.

Erano passati ormai troppi mesi dall'annuncio del ritorno dell'anime di Bleach, un lungo silenzio che da quel momento in avanti ha coinvolto la produzione che ha continuato a lavorare al progetto senza sosta. Studio Pierrot, la compagnia che ha lavorato ai precedenti episodi, è stato confermato alle animazioni anche per questo seguito e un assaggio del comparto tecnico potete ammirarlo voi stessi grazie all'epico trailer allegato in calce alla notizia.

La data d'uscita dell'anime è prevista ad ottobre 2022, informazione già trapelata nella giornata di ieri grazie ai leak di Weekly Shonen Jump. Attualmente non sappiamo se il trailer promozionale in questione sia pre-animato o meno, come accaduto con L'Attacco dei Giganti 4, tuttavia il video è sufficiente per mostrare il nuovo character design che modernizza il comparto tecnico ma senza stravolgerlo del tutto.

E voi, invece, che aspettative avete per la nuova stagione di Bleach, vi piace questo trailer? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.