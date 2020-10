Bleach: Rukia mostra le sue abilità in una magnifica statua da collezione

La serie anime di Bleach sta per tornare con i nuovi episodi dedicati alla saga della Guerra Millenaria, e per quanto sia complesso adattare gli ultimi 19 volumi dell'opera di Tite Kubo, sembra che molti fan di vecchia data siano entusiasti dell'iniziativa. In questa atmosfera di grande attesa è stata annunciata anche una splendida figure di Rukia.

Primo personaggio ad apparire sulle pagine del manga, la Shinigami Rukia Kuchiki è stata subito in grado di conquistare i lettori, grazie al suo temperamento freddo e distaccato e alle sue incredibili capacità combattive, dovute alla sua Zanpakutō. Questa splendida katana, chiamata Sode no Shirayuki, presenta una lama completamente bianca, alla quale è legato un fiocco dello stesso colore, che richiama l'elemento a cui è legata: il ghiaccio.

Le abilità di Rukia non si fermano tuttavia alla sola evocazione del ghiaccio tramite l'arma, dato che il capitano della Tredicesima Brigata è anche in grado di abbassare notevolmente la sua temperatura corporea, e di eseguire delle tecniche a dir poco eleganti. Per celebrare un personaggio così fondamentale nell'universo creato da Kubo, Eleven Studio ha realizzato una splendida statua, che potete osservare nelle immagini del post riportato in fondo alla pagina.

La figure è alta circa 39 centimetri, sarà disponibile a partire dal 2021 per un prezzo di 385 euro, e dalle 6 foto pubblicate è evidente l'incredibile cura nei dettagli e l'attenzione posta nel ricreare perfettamente il design di Rukia. Ricordiamo che di recente Tite Kubo ha pubblicato un breve video sui social, in cui è alle prese con i gacha di Burn The Witch, e vi lasciamo ad alcune idee riguardanti un ipotetico sequel di Bleach.