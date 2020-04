Bleach: Rukia si mostra in tutta la sua fierezza in questo splendido cosplay

Gli appassionati di Bleach, franchise nato sulle pagine di Weekly Shonen Jump dalla penna di Tite Kubo ormai vent'anni fa, il prossimo anno accoglieranno l'arrivo della nuova serie animata targata Shueisha dedicata all'ultimo arco narrativo del manga, la saga della Guerra Millenaria

In questi mesi di attesa, molti fan stanno rispolverando vecchi costumi e preparandone di nuovi per assomigliare ai loro beniamini, per quella che ci si aspetta essere una delle serie più attese degli ultimi anni. Uno dei personaggi sicuramente più attesi è Rukia Kuchiki, la bella shinigami dalla zanpakuto di ghiaccio che ci farà vedere i risultati del suo allenamento in quelli che si prospettano essere tra gli scontri più emozionanti dell'intera opera.

La bellezza, ma anche l'eleganza e la fierezza di una ragazza che porta sulle spalle il peso di una nobile famiglia si mostra in questo riuscitissimo cosplay di @darknessxxs. Pur senza mostrare le curve la ragazza esplode di sensualità. Siamo sicuri che con uno sguardo tanto glaciale quanto ipnotico, anche voi affrontereste senza paura i pericoli della Soul Society per andarla a salvare dalle grinfie dei comandanti di brigata.



Cosa ne pensate voi di questo Cosplay, riuscite a cogliere le particolarità che caratterizzano il personaggio? Vi ricordiamo che in attesa di Bleach, il mondo di Tite Kubo sta per espandersi con la pubblicazione dello spin-off Burn the Witch.