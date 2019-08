Bleach: Rukia prende vita all'interno di un fantastico cosplay - Aggiornata

La serie di Bleach è stata una delle opere più di successo degli anni 2000, e fino a qualche anno fa componeva il podio dei Big 3 insieme a ONE PIECE e Naruto. Il manga si è poi concluso, ma i personaggi del suo cast sono rimasti nel cuore degli appassionati, che spesso si divertono a realizzare dei cosplay e a condividerli sui social.

Una fan dell'opera di Tite Kubo ha preso le sembianze di Rukia, svolgendo un lavoro davvero ottimo. La ragazza ha condiviso il suo cosplay su reddit, e come potete vedere in calce all'articolo le somiglianze con la Soul Reaper di Bleach si sprecano.

Ciò che fa assomigliare di più la ragazza a Rukia è sicuramente la capigliatura nera, che appare liscia con una tendenza ad arricciarsi sui lati, imitando di fatto quella del personaggio. I graziosi lineamenti e gli occhi leggermente sporgenti contribuiscono a rendere il cosplay ancora più verosimile.

Con tutta probabilità la ragazza ha usato delle lenti per cambiare il colore delle iridi, e anche le ciglia dovrebbero essere artefatte ma conferiscono alla realizzazione un punto in più per quanto riguarda l'affinità estetica con Rukia.

Il cosplay in questione è sicuramente uno dei più validi mai realizzati del personaggio in questione, ed è bello sapere che nonostante Bleach sia finito da un pezzo il fandom dell'opera è ancora fervido e sempre pronto ad omaggiare l'opera di Kubo.

Alcuni auspicano un ritorno dell'anime di Bleach, ma ufficialmente non si è ancora mosso nulla. Un team di appassionati, tuttavia, ha realizzato un progetto di adattamento della Guerra dei Mille Anni, e dal trailer che potete vedere in questa notizia il risultato non è per niente male.



Secondo una fonte l'adattamento animato di Bleach tornerà sicuramente, e i fan non dovrebbero preoccuparsi a riguardo. Il presunto insider è piuttosto sicuro della sua affermazione, tuttavia le sue parole non hanno ancora trovato riscontro in delle dichiarazioni da parte dello Studio Pierrot, che presumibilmente dovrebbe occuparsi di proseguire con gli episodi.