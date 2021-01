Bleach: Rukia è pronta a combattere nelle illustrazioni di un character designer

Bleach, famoso manga di Tite Kubo, nel corso del 2021 festeggerà il ventesimo anniversario e, mentre i fan sono in attesa di una nuova serie animata, un character designer che aveva preso parte alla creazione del primo adattamento ha deciso di condividere alcune illustrazioni dedicate a Rukia.

Nel corso del 2020 gli appassionati della storia narrata da Tite Kubo hanno potuto guardare il nuovo anime Burn The Witch che sembra avere alcuni legami con le avventure degli shinigami. Nel frattempo diversi eventi sono in preparazione per l'imminente anniversario, in particolare verrà aperta al pubblico una mostra d'arte dedicata all'opera. La notizia che però ha fatto più impazzire gli appassionati è il ritorno dell'anime di Bleach che si prefissa di trasporre in versione animata l'arco narrativo della Guerra dei Mille Anni, ovvero la saga finale dell'opera originale.

Nell'attesa che vengano diffuse informazioni sulla pubblicazione del nuovo adattamento Masashi Kudo, artista che aveva lavorato al character design ed agli storyboard della prima trasposizione animata, ha condiviso alcune illustrazioni che ritraggono Rukia, la prima shinigami incontrata da Ichigo Kurosaki e che rese quest'ultimo un dio della morte.

La prima delle due immagini visibili nei Tweet sottostanti presenta un primo piano del volto della ragazza sorridente, mentre il secondo disegno riporta Rukia con in mano la propria inseparabile Zanpakuto. In entrambi i post sono poi presenti dei link a video caricati su YouTube nei quali è possibile osservare l'artista all'opera nella realizzazione delle suddette illustrazioni.

