Bleach: Rukia diventa una strega di Burn the Witch in questa illustrazione di Kudo

Tite Kubo ha creato pochi mondi nei suoi tanti anni di carriera da mangaka. Dopo Zombie Powder, il suo primo manga e anche primo fallimento, la gran parte del suo tempo è stata assorbita da Bleach, il manga che lo ha reso famoso in tutto il mondo e a cui ha dedicato ben 16 anni di vita, energie e forze. Però dopo c'è stato altro.

Il oneshot di Burn the Witch è stato foriero di una miniserie, per il momento composta da una stagione ma che in futuro dovrebbe tornare con altri avvenimenti. In quest'altra parte di Soul Society ci sono le streghe. Quindi il mondo di Bleach non finisce con ciò che abbiamo visto nel manga principale, ma va tenuto d'occhio anche questo spin-off, oltre al capitolo speciale di Bleach sull'inferno.

Ci sarà mai un momento in cui i personaggi di Bleach visiteranno il mondo di Burn the Witch o viceversa? Per ora non è dato saperlo, non si sa neanche se sono ambientati nello stesso periodo. Tuttavia, il character designer Masashi Kudo, nome storico legato all'anime con gli shinigami, ha realizzato un disegno di Rukia Kuchiki vestita come le streghe di Burn the Witch. Quindi niente kimono ma un abbigliamento più all'occidentale, con tanto di mantellina verde. Vi piacerebbe vedere questo crossover con una storia più corposa?