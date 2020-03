Bleach: la saga della guerra millenaria rivive con il cosplay di Ichigo

Bleach è stato uno dei manga e anime più importanti degli scorsi due decenni. L'opera nata dalla mente di Tite Kubo è stata longeva e ha avuto diversi alti e bassi nel corso della sua storia e, in particolare, tanti fan recriminano l'assenza di un anime sulla fase finale di Bleach. Questa si intitola "la saga della sanguinaria guerra millenaria".

Come sapranno già i fan del manga ma non gli spettatori dell'anime, subentrano in Bleach nuovi nemici e pertanto Ichigo Kurosaki, il protagonista, si ritrova a dover ottenere altri poteri per riuscire a far fronte alla minaccia che sta cercando di distruggere la Soul Society e il resto del mondo.

In questa fase scopriamo quindi la nuova spada di Ichigo, o meglio le due nuove spade che ricalcano un'inedita forma di Zangetsu. E il personaggio le mette in mostra con l'ultimo cosplay effettuato da black_sun_cosplay che potete vedere in calce. Il fan di Bleach ha deciso di portare questa versione di Ichigo non delle più famose, ricalcando gli ultimi abiti indossati dal protagonista. Si nota lo spallaccio rosso e la divisa da shinigami leggermente diversa dal solito. Non mancano i capelli arancioni e vengono messe in mostra le due lame che rappresentano i due poteri opposti che convivono in Ichigo.

Kubo doveva essere presente all'AnimeJapan 2020 ma il Coronavirus ha cancellato la fiera: otterremo comunque qualche novità sull'anime di Bleach?