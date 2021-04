Da Bleach a SAO: l'assurdità dei duelli negli anime secondo una celebre star di TikTok

Gli anime ci hanno regalato alcuni dei migliori combattimenti all'arma bianca di tutti i tempi, basti pensare alla Fate Series, ai duelli di Demon Slayer e Sword Art Online o all'inaudita violenza degli scontri in Berserk e Bleach. Ma cosa accomuna tutti questi combattimenti? La risposta è nell'esilarante video di un tiktoker americano.

Caleb Glass, il creatore di contenuti conosciuto sul web come CalebCity, ha pubblicato pochi giorni fa il simpatico video allegato in calce, raggiungendo quota 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube e registrando numeri altrettanto impressionanti sui suoi profili social, da TikTok a Twitter. Nel video il ragazzo mostra lo scontro tra due maestri spadaccini visto con gli occhi di un personaggio secondario, e nemmeno a dirlo il video è esploso diventando virale in poche ore.

La clip prende in giro il classico cliché della velocità supersonica dei personaggi degli anime, in grado di sferrare migliaia di colpi in una frazione di secondo. Naturalmente non si tratta di una scena ricorrente solo negli shonen con protagonisti degli spadaccini, visto che serie come Dragon Ball o Naruto hanno messo in scena più volte scontri della durata di una manciata di minuti protrattosi per diversi episodi.

E voi cosa ne pensate del video? Conoscevate CalebCity? Ditecelo nei commenti! Sempre a proposito di spadaccini, vi ricordiamo che Kirito e Asuna torneranno a fine anno nel nuovo film di Sword Art Online, ispirato alla serie di romanzi SAO: Progressive.