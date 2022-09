Bleach: una scena del nuovo trailer conferma l'assenza di censura?

L'appuntamento con la nuova stagione di Bleach è fissato al prossimo mese, più precisamente al 10 ottobre con l'episodio 1. In realtà, attualmente non abbiamo molte informazioni sulle modalità di distribuzione dell'anime, tuttavia Studio Pierrot e la produzione hanno lavorato per evitare le censure.

Il nuovo trailer di Bleach è stato accompagnato da una grande novità, ovvero dal numero di cour che caratterizzerà la Saga della Guerra Millenaria in chiave televisiva. Sarebbero infatti ben 4 i cour stagionali per un totale di non meno di 44 episodi. Ad ogni cour, Studio Pierrot prevede una pausa di una stagione per poi riprendere subito con quella seguente con una nuova tranche di 12 o 13 puntate.

Ad ogni modo, all'interno di una scena del filmato promozionale rilasciato nella giornata di ieri si nota subito all'interno degli studi di Kurotsuchi una televisione che mostra diversi shinigami a terra e inondati di sangue. Ricordiamo che Tite Kubo spiegò in più occasioni che non ci sarebbero state censure nell'anime, tuttavia il coinvolgimento di Disney+ ha intimorito gli spettatori in merito a qualche improvviso cambio di rotta. In ogni caso, allo stato attuale delle cose, non ci sono i presupposti per una distribuzione censurata dell'anime, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito all'argomento.

E voi, invece, siete contenti di queste direttive tecniche adottate da parte della produzione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nell'apposito spazio qua sotto.