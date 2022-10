Bleach: una delle scene più divertenti nel primo episodio della Guerra Millenaria

L’anime di Bleach: la Guerra Millenaria ha debuttato il 10 ottobre 2022 con un episodio ricco di colpi di scena, introduzioni di nuovi personaggi che giocheranno un ruolo fondamentale nel corso della saga finale, e portando per la prima volta su schermo anche una delle scene più divertenti, e usata spesso come meme dalla community.

Dopo aver salvato due Shinigami alle prime armi da un’invasione di Hollow nella città di Karakura, Ichigo e i suoi amici hanno portato uno dei due nella casa del protagonista, dove sono stati raggiunti da uno dei nuovi antagonisti: Asguiaro Ebern, Arrancar al servizio del Wandenreich guidato dal potente Yhwach. Presentandosi con un’aura minacciosa e intenzionato a far uscire tutti dalla stanza, il villain viene allontanato all’istante da Ichigo con un violento calcio.

Una scena veloce, che sembra interrompere solo momentaneamente il momento di tranquillità dei protagonisti, e che ha sempre provocato una risata, considerando anche l’espressione di Inoue nel manga di Kubo. Come evidenzia anche l’utente @TeamKarakura nel post in fondo alla pagina, anche studio Pierrot è riuscito a rappresentare bene la comicità della scena. Per concludere vi lasciamo alla data d’uscita dell’episodio 368 di Bleach, al punto della situazione sulla distribuzione di Bleach su Disney+.