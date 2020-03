Bleach: scovate alcune immagini all'interno del codice sorgente ufficiale

Tutto riporta al 2021, almeno questo traspare dalle voci di corridoio e dal profilo twitter ufficiale del misterioso evento che si terrà il prossimo 21 marzo. Ad ogni modo, il franchise di Bleach gode tuttora di una delle community più legate al capolavoro di Tite Kubo, anche a distanza di svariati anni dalla conclusione del manga.

C'è stato un attimo di silenzio assoluto quando il comitato organizzativo dell'Anime Japan 2020 annunciò la cancellazione dell'evento a causa della diffusione del Coronavirus. Infatti, all'interno di una delle più grandi manifestazioni del Sol Levante legate all'animazione nipponica era previsto un panel dedicato a Bleach, e la paura che venisse anch'esso cancellato era piuttosto concreta.

A porre un freno all'incertezza sono entrati in causa i profili ufficiali di Weekly Shonen Jump e di Shueisha che hanno comunicato che l'evento di Bleach si terrà regolarmente in streaming il 21 di marzo. Per l'occasione, inoltre, è stato aggiornato il sito ufficiale con un conto alla rovescia. I dataminer, ovviamente, non hanno perso tempo a cercare ulteriori informazioni all'interno del codice sorgente del sito e ciò che hanno trovato è piuttosto interessante. Parliamo infatti di una serie di immagini a tema Bleach, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, nonché una curiosa visual di Burn the Witch, l'opera one-shot di Tite Kubo che, stando ai rumor, godrà di uno speciale animato.

Secondo voi, invece, quali progetti saranno annunciati allo streaming del 21 marzo? Diteci la vostra con un commento qua sotto.