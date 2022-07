Bleach sfonda il muro dei 100 milioni: ecco il numero di copie nel mondo

Nel 2001 nacque Bleach, il secondo tentativo di serializzazione di Tite Kubo dopo il fallimentare Zombie Powder. Questa storia di shinigami in un'ambientazione completamente giapponese pian piano conquistò il pubblico di Weekly Shonen Jump. In pochi si sarebbero aspettati il successo globale che ha avuto la serie negli anni successivi.

Mentre Tite Kubo compie 35 anni, la sua storia continua a rimanere al centro dell'attenzione grazie all'anime in arrivo di Bleach: Thousand Year War, che sta portando ancora una volta Ichigo Kurosaki e gli altri shinigami sotto i riflettori. Questo ritorno è stato segnato anche da eventi e una cascata di informazioni di vario tipo.

Proprio grazie a questo si viene a sapere che Bleach ha 130 milioni di copie stampate in tutto il mondo. La sua tiratura è cresciuta tantissimo, con vendite in ogni stato dagli USA ai paesi europei passando per il Sudamerica, senza dimenticare ovviamente il Giappone, col mercato casalingo che rimane il più redditizio. I 74 volumi del manga hanno quindi una media di copie pari a circa 1.750.000. Cifre che pochissimi manga possono vantare.

Con l'anime in arrivo, questi numeri potrebbero aumentare e anche ispirare una nuova versione Kanzenban o Perfect Edition della serie.