Bleach: la shinigami Rangiku Matsumoto in un cosplay di Arisa

Tite Kubo non si è risparmiato con i personaggi di Bleach, disegnandone tanti. Molti hanno un character design unico e immediatamente riconoscibile, in particolare i personaggi che appaiono più spesso nel corso delle varie saghe. Tra shinigami, umani, hollow, arrancar e quincy, c'è un grande ammontare di individui.

In particolare il primo gruppo è molto numeroso, essendo quello più vicino al mondo del protagonista Ichigo Kurosaki. Con le varie divisioni, gli shinigami si vedono in gruppi ben chiari e distinti. Chi nel corso della saga della Soul Society appare da subito al fianco di Toshiro Hitsugaya è l'avvenente Rangiku Matsumoto, una donna dai lunghi capelli arancioni e dal fisico prosperoso, abile nel combattimento e non a caso vicecapitano della sua divisione.

La cosplayer cinese Boom Boom Arisa si è calata nei panni della shinigami presentando sulla sua pagina Instagram un travestimento apprezzato dai suoi follower. In basso potete osservare il cosplay di Rangiku Matsumoto in una versione da femme fatale, con un rossetto rosso molto sgargiante ma che per il resto mantiene intatti tutti i tratti distintivi della donna di Bleach.

Anche Adamasha ha proposto il suo cosplay di Rangiku Matsumoto ai fan negli ultimi mesi.