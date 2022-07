Bleach: Shonen Jump promette novità per l'anime settimana prossima

Non manca molto al ritorno dell'anime di Bleach sul piccolo schermo, solo una manciata di mesi separano infatti i fan dai nuovi episodi della serie televisiva. Il colosso editoriale Shueisha ha così iniziato a premere l'acceleratore sulla campagna pubblicitaria per la promozione dell'attesissimo sequel.

Il nuovo trailer di Bleach pubblicato circa una settimana fa ha messo in evidenza la bontà del comparto tecnico di Studio Pierrot. La data d'uscita dei nuovi episodi è fissata alla stagione autunnale, durante il mese di ottobre, ma non si hanno ancora dettagli precisi sul numero di puntate che caratterizzeranno questo seguito.

Le aspettative sono però alle stelle dal momento che lo studio di animazione sta lavorando al progetto da ormai un paio di anni e, presumibilmente, l'anime ci accompagnerà per diversi mesi. Novità sulla serie, tuttavia, dovrebbero arrivare a breve dal momento che la rivista Weekly Shonen Jump ha annunciato in una pagina promozionale novità per la prossima settimana sia per l'anime in questione che per l'exibition di Bleach.

Non ci resta dunque che attendere pazientemente un altro paio di giorni per conoscere le prossime novità sulla Saga della Guerra Millenaria, magari la data d'uscita precisa del primo episodio della nuova stagione. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.