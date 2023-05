Bleach: Shueisha porta i fan alle prime saghe della serie nel nuovo video promozionale

Attenendo il ritorno diBleach: Thousand Year Blood War, il cui debutto è stato fissato per la stagione estiva 2023, la casa editrice Shueisha ha voluto celebrare l’opera di Tite Kubo condividendo con i lettori un video promozionale inedito, dedicato alle prime battaglie combattute da Ichigo nelle vesti di uno Shinigami della Soul Society.

I mesi di assenza dalle piattaforme di streaming della nuova serie, realizzata per adattare l’ultimo grande arco narrativo del manga originale, hanno sicuramente aumentato l’interesse della community nei confronti dell’opera, e sia per riportare indietro nel tempo gli appassionati di lunga data, sia per far avvicinare nuovi lettori alla serie, la casa editrice ha pubblicato sul canale JumpMV il video riportato in cima alla pagina, già anticipato qualche giorno fa dalla stessa Shueisha.

Ad accompagnare le sequenze di combattimento, e di presentazione di tutti i personaggi principali alleati di Ichigo, Rukia, Orihime, Sado e Ishida, Kon e altri, ci sono le note di Asterisk di Orange Range, opening theme della prima stagione dell’anime prodotto dallo studio Pierrot e uscita nel 2004 in Giappone per arrivare solo l’anno seguente in Italia. Un montaggio inaspettato e accolto con quasi 150 000 visualizzazioni in meno di 24 ore dalla pubblicazione.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che Tite Kubo ha promesso novità su Burn the Witch 2, serie ambientata nello stesso universo di Bleach, e vi lasciamo agli ottimi risultati dell’edizione home video di Bleach: Thousand Year Blood War.