Bleach: Soifon, arriva il cosplay perfetto per il capitano del Gotei 13

Bleach è stracolmo di personaggi, dato che Tite Kubo ha intessuto una storia che si è poi dipanata nell'arco di ben 15 anni. Dal protagonista Ichigo alle spalle Inoue, Sado, Rukia e Uryu, passando poi per gli shinigami che sono stati i primi nemici. Questi si dividono in vari gruppi, ovvero le divisioni del Gotei 13.

Ogni divisione ha una sorta di specializzazione e la seconda è capitanata da Soifon, conosciuta in alcune lingue anche come Suì-Fēng. Questo personaggio di Bleach ha un fisico molto snello ed è di corporatura minuta ma non va naturalmente sottovalutata visto che ha sia shikai che bankai particolarmente potenti. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella di Yoruichi Shihoin, per cui un tempo stravedeva.

Qualche tempo fa vi abbiamo presentato un doppio cosplay di Soifon e Yoruichi, ma stavolta è tempo che il capitano del Gotei 13 faccia la sua apparizione da sola. E lo fa perfettamente grazie all'interpretazione magistrale di Aoi. La cosplayer giapponese presenta infatti ai fan un cosplay di Soifon diventato virale. In basso potete osservare due post con tre foto totali dove si può ammirare Soifon con la sua divisa da combattimento e shikai attivato.

Riprendendo anche in parte le pose della serie, si possono intravedere tutti i dettagli e capire quindi la cura maniacale che ci ha messo Aoi in questo cosplay a tema Bleach. Non ci resta che aspettare qualche mese prima di rivederla anche in versione anime con Bleach e la Guerra Millenaria.