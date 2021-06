Bleach: Sosuke Aizen diventa Loki in questo poster ufficiale di Marvel e Tite Kubo

Negli ultimi tempi la Disney sta proponendo sulla sua nuova piattaforma, Disney+, diverse serie dedicate ad alcuni eroi e cattivi del mondo Marvel per ampliare l'universo cinematografico. Loki è uno degli ultimi arrivi di casa Marvel e ora si è ritrovato fianco a fianco in una sorta di crossover niente di meno che con Bleach.

In un post dell'account Twitter giapponese della Marvel, i fan sia del noto manga e anime di Tite Kubo che degli appassionati del personaggio di Tom Hiddleston si sono ritrovati davanti un poster che mette a confronto due personaggi.

In basso possiamo vedere nella metà destra della foto la key visual ormai famosissima di Loki, mentre a sinistra Sosuke Aizen di Bleach. Collaborando col mangaka Tite Kubo, la Marvel ha voluto promuovere la sua serie nel paese del Sol Levante mettendo fianco a fianco due divinità traditrici. Come recita la didascalia che accompagna l'immagine, abbiamo infatti il Dio dell'Inganno della Marvel e il dio della morte che ha ingannato tutti in Bleach, diventandone uno degli antagonisti principali.

Vi aspettavate mai di vedere questi due personaggi fianco a fianco in una locandina promossa dalla Marvel? I fan di Bleach intanto aspettano il ritorno dell'anime con la saga della Guerra Millenaria.