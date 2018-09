Bleach: lo spin-off in corso potrebbe presto mostrare il Bankai di Shinji

Nonostante il manga di Bleach sia terminato nel 2016, gli eventi successivi al finale dell'opera di Tite Kubo continuano in una serie di romanzi intitolati "Can't Fear Your Own World". In una delle ultime incarnazioni dello spin-off, a quanto pare, potremmo vedere il Bankai di Shinji Hirako.

Parliamo, in particolare, di Bleach: Can't Fear Your Own World II, seconda serie di novel dedicate all'universo imbastito da Tite Kubo. La pagina di una rivista nipponica, in tal senso, ci svela le novità che saranno include nei prossimi capitoli dello spin-off.

In particolare, grazie a quanto riportato nel post che potete visualizzare in calce, la scan mostra il character design di alcuni personaggi. Tra questi figura proprio Shinji Hirako, i cui testi di accompagnamento posizionati vicino alla sua figura accennano a qualcosa riguardante il Bankai. Non viene fatta alcuna menzione in merito a eventuali dettagli, ma a questo punto è possibile l'idea che vedremo la vera forma della Zanpakuto di Shinji.

Tite Kubo, come i fan dell'opera originale sapranno, non ha mai mostrato il Bankai di Shinji nel manga, ma le cose potrebbero cambiare nei nuovi romanzi spin-off di Bleach. Secondo voi, quale forma potrà mai assumere la sua katana una volta rilasciato il suo vero potere?