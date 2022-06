Bleach: spin-off per la serie anime in futuro? La risposta di Tite Kubo

Il 2022 segnerà un anno fondamentale per Bleach. La serie di Tite Kubo sta per tornare con un nuovo anime, prodotto nuovamente dallo Studio Pierrot, e interamente dedicato alla Guerra Millenaria, per mettere fine alla trasposizione interrotta nel 2012. E se in futuro arrivassero spin-off proprio della serie anime? Scopriamo cosa ha risposto Kubo.

Sono molte le domande che i fan rivolgono al mangaka, e spesso vengono riportate sul blog personale di Kubo, KlubOutside. Dopo aver commentato la possibilità di introdurre nuove Zanpakuto e nuovi Bankai nel futuro della serie, considerata anche la presenza di nuovi personaggi nel capitolo extra, l’artista ha risposto all’ipotesi di storie alternative e spin-off animati nel futuro.

“Oh, capisco. Se c’è materiale a sufficienza, credo si possa fare” queste sono state le parole, fredde e prive di entusiasmo scritte da Kubo nella risposta. È comprensibile che in attesa di tornare con molti progetti, volti sia verso Bleach che Burn the Witch, Kubo sia attualmente coinvolto in produzioni differenti, e non voglia pensare a iniziative più remote e che richiederebbero ulteriore lavoro. Voi cosa ne pensate? Ci sono storie alternative che vorreste vedere come spin-off dell’anime di Bleach? Ditecelo nei commenti.

In conclusione vi lasciamo alle indiscrezioni sull'esclusiva di Disney+ della nuova stagione di Bleach.