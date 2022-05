Bleach, la stagione 14 disponibile su Amazon Prime Video: devasto nell'Hueco Mundo

Da ormai diversi mesi il distributore italiano Dynit sta lavorando per ultimare l'arrivo di tutti gli episodi dell'anime di Bleach nel Bel Paese. Ogni mese, infatti, l'editore rilascia in collaborazione con Amazon Prime Video un nuovo pacchetto di puntate con i sottotitoli.

Mentre Studio Pierrot prosegue i lavori sulla nuova stagione di Bleach, che andrà ad adattare l'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo, Dynit prosegue con la pubblicazione sul servizio di streaming di Amazon delle precedenti saghe dell'anime. Ogni 30 giorni, infatti approdano su Prime Video una o più stagioni della storica serie televisiva e, attualmente, ci stiamo avvicinando lentamente al climax della Saga degli Arrancar.

La nuova tranche di episodi, in particolar modo, prosegue gli eventi da dove eravamo rimasti con l'attesissimo confronto tra Ichigo e Ulquiorra, uno degli scontri più entusiasmanti dell'intera opera e ricco di colpi di scena. La quattordicesima stagione, in particolar modo, ricopre gli episodi dal 266 al 316, un totale di 50 puntate ricche di azioni e combattimenti.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla visione degli episodi in questione, ma non prima di invitarvi a dare un'occhiata agli ultimi report di TV Tokyo che attestano una crescita delle vendite e dei profitti di Bleach. E voi, invece, attendavate con ansia l'arrivo di questi episodi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.