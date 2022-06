Bleach, la nuova stagione arriverà in esclusiva su Disney +?

Negli ultimi tempi anche Diseny + ha iniziato ad investire più risorse sul fronte dell'animazione giapponese vista la community di milioni di appassionati che caratterizza il settore. Secondo recenti rumors, inoltre, il colosso dedito allo streaming on-demand starebbe puntando le sue attenzioni su Bleach.

Tante novità aspettano il ritorno dell'anime di Bleach, lo stesso Tite Kubo ha promesso non poche sorprese per approfondire alcuni elementi appena accennati sul manga originale a causa dei problemi di salute che, sulla fine della serializzazione, lo hanno costretto ad affrettare il finale. Ad ogni modo, vi rimandiamo al nostro breve speciale con gli ultimi aggiornamenti sulla Saga della Guerra Millenaria.



Nelle scorse ore è circolata in rete una nuova voce di corridoio circa la possibilità di un approdo della nuova stagione di Bleach su Dinsey + in Francia. Secondo la fonte, tuttavia, il colosso dell'intrattenimento non sarebbe intenzionato soltanto al suolo francese, bensì ad una distribuzione internazionale del sequel. Qualche utente ha manifestato le proprie preoccupazioni circa la possibilità che il servizio possa censurare la produzione, tuttavia non tutti i titoli su Dinsey + sono soggetti a questo tipo di intromissioni.



Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per tutte le conferme del caso, sino ad allora cogliamo l'occasione però per ricordarvi di prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.