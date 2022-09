Bleach: la nuova stagione è stata programmata ben 5 anni fa?

Programmare un anime richiede di certo molto tempo, ancora di più quando il materiale a disposizione in un adattamento non è poi così esiguo. Nel caso della nuova stagione di Bleach, infatti, la produzione sembra aver lavorato a lungo per la realizzazione della grossa tranche di episodi in dirittura d'arrivo.

Com'è stato confermato recentemente da più fonti, la Saga della Guerra Millenaria si comporrà di 4 cour, per un totale di non meno di 44 episodi. La grande molte di puntate, dunque, avrà richiesto a Studio Pierrot un'importante pianificazione, segnale intravisto anche nella qualità tecnica dei primi due episodi della nuova stagione di Bleach.

Ad ogni modo, durante la proiezione in anteprima delle prime due puntate in Giappone, in occasione di un evento speciale, la voce di Rukia, Fumiko Orikasa, avrebbe rivelato a sorpresa che la nuova stagione aveva avuto il via libera per la realizzazione ben 5 anni fa. Questo non significa che la produzione abbia iniziato a lavorare effettivamente al progetto nel 2017, tuttavia questo non è che l'ennesimo segnale di come lo studio abbia fatto le cose con calma per l'adattamento dell'ultima parte del manga di Tite Kubo.

Le aspettative sono alle stelle, ma diteci le vostre opinioni a riguardo sul ritorno dell'anime con un commento qua sotto.