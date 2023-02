Bleach: quali sono gli Sternritter più forti? La top 5 dell'esercito stellare di Yhwach

Per tutta la storia di Bleach, suddivisa in ben 74 volumi e pubblicata per ben quindici anni settimanalmente, gli shinigami sono stati sempre al centro. Tuttavia in diversi frangenti c'è stata una lotta spietata contro vari nemici, talvolta hollow, altre volte arrancar, e infine quincy, come si è visto in Bleach: Thousand Year Blood War.

Ma i quincy non sono tutti uguali, ovviamente ce ne sono di più forti. E quelli vengono radunati in un gruppo particolare che ha deciso di assaltare la Soul Society. Gli Sternritter sono un gruppo di personaggi potenti nell'universo di Bleach e rappresentano l'élite del gruppo di combattenti quincy. Gli Sternritter hanno una serie di abilità speciali uniche che li distinguono dai loro compagni quincy: ogni membro della squadra ha un potere che si basa su una lettera dell'alfabeto tedesco, potere con il quale mettono in crisi gli shinigami della Soul Society.

Il membro più in vista degli Sternritter è Yhwach, il loro leader, che ha il potere di prevedere il futuro e influenzare gli eventi. Ma, escluso lui, quali sono i cinque Sternritter più forti di Bleach? Ovviamente, escludendo il capo, sono i membri della Schutzstaffel a essere i più potenti. In quinta posizione c'è Pernida Parnkgjas, lo Sternritter della lettera C, che in realtà non è altri che la Mano Sinistra del Re degli Spiriti.

Quarta posizione per lo Sternritter X Lille Barro, il cecchino della Schutzstaffel che è riuscito a mettere in crisi anche Shunsui Kyoraku, il nuovo leader degli shinigami. Poi in terza posizione c'è l'immaginazione violenta di Gremmy Thoumeaux, lo Sternritter V, in grado di creare qualunque cosa voglia proprio grazie al suo potere che materializza ciò che immagina. Seconda posizione invece per Jugram Haschwalth "The Balance" della lettera B degli Sternritter, che non è altri che il secondo in capo dopo Yhwach.

Infine, in prima posizione, c'è la forza unica e divina dello Sternritter M, Gerard Valkyrie, il miracoloso eroe che ricorda Thor e che è riuscito a tenere a bada diversi capitani del Gotei 13 da solo. Concordate con la classifica? In alternativa, ecco un elenco con i dieci personaggi più forti di Bleach.