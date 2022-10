Bleach: un nuovo strepitoso poster su Jump GIGA per la storia di Ichigo

Bleach è uno dei manga più famosi che ci siano al mondo. Il battle shonen partorito dalla mente e dalla matita di Tite Kubo è stato per oltre un decennio uno dei pilastri di Weekly Shonen Jump insieme ai colleghi ONE PIECE e Naruto. Ha rappresentato uno dei cardini dello shonen d'azione per eccellenza e ancora oggi è molto amato.

Bleach è tornato con l'anime Thousand Year Blood War in Giappone, ma anche con un capitolo infernale con Ichigo e compagni. Il personaggio è maturato rispetto agli albori, quando non sapeva cosa fossero gli shinigami e gli hollow. E proprio per questo, su Jump GIGA il manga è stato celebrato con un nuovo poster.

Nell'edizione invernale del 2022 della rivista collaterale di casa Shueisha, è stato pubblicato questo poster visibile in basso. Sulla destra, c'è Ichigo Kurosaki adulto, come è apparso nella pagina a colori dell'ultimo capitolo speciale. Sul lato sinistro invece, in bicromia, sono stati inseriti alcuni dei momenti più importanti della vita di Ichigo. Si vede una delle prime tavole in cui divenne shinigami, per poi passare al momento in cui salvò Rukia e sfoderò i poteri da Hollow con le varie maschere che sono mutate nel tempo. Ovviamente, con gli ultimi riquadri, si arriva ai momenti finali del manga di Bleach con la sconfitta di Yhwach.

Un poster che riassume bene le fasi più importanti della crescita di questo protagonista.