Bleach: svelata la copertina ufficiale del volume one-shot

Il prossimo mese sarà finalmente all'insegna di Bleach dal momento che il franchise tornerà a far parlare di sé in più occasioni grazie ad alcuni eventi importanti. Il più atteso di tutti, senza alcun dubbio, è il Jump Festa 2022 dove il manga di Tite Kubo sarà ospite di un panel interamente dedicato.

Qualche giorno fa è stato confermato da parte di Shueisha la presenza di una sezione dedicata interamente a Bleach nell'evento in assoluto più importante del colosso editoriale dal momento che la manifestazione richiama a sé un grande pubblico. E quale occasione migliore di quella, dunque, per mostrare in anteprima le ultime informazioni sul franchise come la tanto attesa nuova stagione dell'anime che coprirà gli eventi della Saga della Guerra Millenaria.

Ad ogni modo, prima del Jump Festa 2022 la serie di Tite Kubo tornerà protagonista con il debutto del volume contenente il capitolo autoconclusivo uscito ad agosto di Bleach. L'appuntamento è fissato al 3 dicembre e l'editore ha già stuzzicato la curiosità dei lettori mostrando la cover del volume in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato in pompa magna proprio al protagonista della saga, Ichigo.

