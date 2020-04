Bleach: svelata una strepitosa figure da oltre 250 euro

È indubbio che quella di Bleach sia un'epopea senza fine che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, prima con una produzione cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Tite Kubo e successivamente con un adattamento animato di grande successo che ha saputo fare presa sul pubblico, sia in Occidente che in Oriente.

Il ricco franchise di Bleach è riuscito infatti a conquistare una fetta assai ricca d'utenza, lettori e spettatori di ogni età sempre ben felici di poter entrare in contatto con nuove creazioni a tema, un interesse di tale portata che sono innumerevoli le società che tutt'oggi continuano a lanciare prodotti pensati per ingolosire i fan.

Tra i tanti, questa volta ad aver conquistato il pubblico sono stati però i ragazzi di Mold Force Studio, i quali hanno ufficialmente presentato una nuova figure a tema Bleach e specificatamente dedicata ad Aizen. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, il prodotto si caratterizza per un'attenzione certosina per i dettagli, un lavoro di gran pregio che può vantare anche delle generose dimensioni, ovvero 37x31x25cm. Il prezzo, purtroppo, non è dei più economici - 253 euro, spese di spedizione escluse -, ma è indubbio che i collezionisti più accaniti si faranno pochi problemi. Secondo quanto dichiarato dalla società, la figure verrà resa disponibile nell'agosto 2020, ma i preordini sono già stati aperti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente l'animatore Masashi Kudo ha più volte fatto parlare di sé grazie a vari disegni a tema Bleach di gran livello.