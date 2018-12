Bleach: svelati i bankai di Shinji Hirako e Shuhei Hisagi

La conclusione del manga di Bleach è arrivata nel 2016, ma il franchise non si è fermato in quell'anno. Infatti, dopo la conclusione della serie maestra di Tite Kubo, sono arrivate le novel della collana Can't Fear Your Own World, che hanno approfondito alcuni personaggi. Stavolta sono Shinji Hirako e Shuhei Hisagi ad essere sul palcoscenico.

Dopo alcune indiscrezioni e speculazioni sui bankai di Shinji Hirako e Shuhei Hisagi, il terzo e ultimo volume della serie novel Can't Fear Your Own World, scritte da Ryohgo Narita e ambientate dopo la fine del manga di Bleach, ci mostra chiaramente come appaiono i bankai dei due capitani.

Come si può vedere dalle immagini, il bankai di Shuhei Hisagi mostra il personaggio con una catena al collo e una serie di catene che si avviluppano e ramificano verso l'alto. Ciò conferma che, alla fine della serie, il vicecapitano della nona divisione è riuscito effettivamente ad ottenere la tecnica più potente di uno shinigami, grazie anche ai consigli del suo capitano Kensei Muguruma.

L'altro bankai che ha sempre interessato i fan di Bleach è quello di Shinji Hirako. Il capitano della quinta divisione sapeva già usarlo dall'inizio della serie, ma non è mai stato mostrato in quanto gli è stato proibito poiché troppo potente. L'immagine mostra Shinji all'interno di un cerchio dal quale fuoriescono sei petali. Nella mano mantiene un'asta con un cerchio a una delle estremità. Il Vizard si mostra nella sua solita cappa bianca da capitano e, secondo la traduzione dei fan che hanno potuto leggere la novel, il bankai causa l'inversione di tutto: non solo sensi e direzione o le percezioni, ma anche la possibilità di trasformare gli alleati in nemici e i nemici in alleati. Una traduzione italiana della tecnica sarebbe "Barriera maligna degli otto tesori inversa".

Bleach è un manga nato dalla penna di Tite Kubo e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump tra il 2001 e il 2016. La serie si è conclusa dopo 74 volumi e oltre 700 capitoli ed è stata pubblicata in Italia da Planet Manga. Ichigo Kurosaki è il figlio maggiore in una famiglia composta da suo padre e le due sorelle minori, con la capacità di vedere i fantasmi. Già questo rende la sua vita bizzarra, ma un giorno si ritrova faccia a faccia con uno Shinigami, uno spirito che regola il flusso di anime tra vivi e morti, che è sulle tracce di un Hollow, un'entità maligna che si ciba di anime. Ichigo verrà coinvolto suo malgrado nello scontro, diventando anch'egli uno Shinigami.